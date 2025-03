Istrsko-kraško ovco v Italiji redijo le v Cerovljah

Trideset malih jagenjčkov je v nedeljo dobilo prav toliko novih lastnikov, v glavnem otrok. Na Kmetiji Antonič v Cerovljah so jih namreč povabili na deveti dan #adottiAMO za ohranjanje istrsko-kraške ovce, avtohtone pasme z oznako postojanke Slow Food, na katerem je že v navadi, da se s posvojitvijo »na daljavo« pripomore k delovanju bio kmetije.

Ob posvojitvi prejmejo nove jagnjetove družine koš mlečnih izdelkov, obenem pa vabilo k spremljanju življenja istrsko-kraške ovce za eno leto. Sodelujejo lahko na spomladanskem izletu na pašo s pastirji, jeseni pri striženju volne, januarja pa ob rojstvu jagenjčkov.

Mleko in meso nista dovolj

Istrsko-kraška ovca je avtohtona pasma, ki jo v Italiji redijo samo na cerovski kmetiji. »Pred leti smo se odločili, da stopimo na novo pot biološkega kmetovanja in obdržimo samo avtohtono pasmo,« je pojasnjeval Andrej Štoka, ki z ženo Anamarijo Antonič upravlja kmetijo. Prav Anamarijin praded je na isti zemlji gojil isto pasmo, ki pa je dandanes manj dobičkonosna od denimo sardinske. Istrsko-kraška ovca, je povedal Štoka, daje največ po en liter mleka na dan, kar ne dovoljuje, da bi kmetijo z obdelavo mleka in mesa vzdrževali, zato sta se odločila, da uredita didaktično kmetijo in poleg reje ovc poskrbita tudi za druge živali, od osla do zajcev in kokoši. Kmetija ima v tem obdobju 250 glav živine in dva pastirja, ki dnevno spremljata čredo na pašo.