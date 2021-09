Giorgio Marchesich, kandidat za tržaškega župana volilne liste Federacija STO, ki je v sredo s stojnico na Trgu Cavana praznovala 74-letnico ustanovitve Svobodnega tržaškega ozemlja, si najprej prizadeva za izvajanje ukrepov iz prilog mirovnega sporazuma iz leta 1947.

Kako bi potekalo udejanjenje Svobodnega tržaškega ozemlja, prve točke na političnem programu Federacije STO?

Ta poteka v sklopu izvajanja prilog mirovnega sporazuma iz leta 1947, ki poleg ustanovitve Svobodnega tržaškega ozemlja (STO) predvideva ekonomske ukrepe. V petem in osmem členu desete priloge je jasno zapisano, da imamo pravico do pokojnin. Prebivalci STO nismo dolžni plačevati italijanskega javnega dolga, ne davka na dohodke Irpef, niti drugih davkov, prav ničesar. Mirovni sporazum v bistvu spada v italijansko zakonodajo in to po zakonu 3054 iz leta 1952. Zapisano je tudi v ustavi, da mora Italija spoštovati mednarodne pogodbe, tako da mi ne razpravljamo o bedarijah, temveč o zakonih, ki jih vlada trenutno ne spoštuje. Iz navedenih listin je tudi jasno, da Italija nad Trstom nima nobene suverenosti, temveč le nalogo začasnega upravljanja ozemlja – kar med drugim slabo izvaja.

Navedite, prosim, tri temeljne točke vašega programa.

Poleg prve, o kateri sem vam že povedal, želimo ustaviti ilegalno priseljevanje, to se pravi ljudi, ki dnevno vdirajo v naše mesto, na naš Kras in na STO. Potem moramo tudi izdelati nek varnostni načrt, ker ni sprejemljivo, da v multikulturnem in umirjenem mestu, kakršen je Trst, naletimo na streljanje med nasprotnimi tolpami, kot se je zgodilo v Ulici Carducci. Nas absolutno ne zanima, katere etnične skupnosti so bile takrat vpletene, ker mi nismo rasisti in verjamemo v Trst kot stičišče narodov, jezikov in religij, moramo pa ukrepati proti takemu nasilju. Ljudi, ki kršijo naša pravila, pošljimo torej domov. Če pravila krši eden od naših, ga zaprimo v zapor in odvrzimo ključ.