Italijanska vlada bo Dan spomina počastila tudi v Trstu

Italijanski minister za notranje zadeve Matteo Piantedosi bo v torek s svojo prisotnostjo v Trstu počastil Dan spomina na žrtve holokavsta, ki ga vsako leto obeležujemo 27. januarja. Trst je namreč italijanska vlada vključila med osrednja mesta, v katerih se ga bodo letos spomnili z različnimi prireditvami. V torek, dva dni pred spominskim dnevom, je predvidena cela serija dogodkov, s katerimi bodo simbolično ohranjali spomin kot opozorilo in opomin.

Dogajati se bo začelo ob 11. uri na sedežu vladnega predstavništva v Trstu, ko bodo goste nagovorili novi prefekt Pietro Signoriello, minister Matteo Piantedosi, predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, župan Roberto Dipiazza, veleposlanik Izraela v Italiji Alon Bar in predsednik judovske skupnosti v Trstu Alessandro Salonichio. Sledil bo posvet, na katerem bosta predavala strokovnjak za judovsko zgodovino Gadi Luzzatto Voghera in profesorica sodobne zgodovine na Univerzi v Trstu Tullia Catalan. Ob tej priložnosti bo minister s častnimi medaljami počastil spomin na pet deportirancev. Priznanja bodo na prefekturi prevzeli njihovi svojci.

Odprtje razstave o Judih

Ob 12.15 se bo delegacija odpravila na Veliki trg, proti plošči pod Mestno hišo, ki mimoidoče opozarja na to, da so bili rasni zakoni 18. septembra leta 1938 razglašeni v Trstu in s tem odprli pot eni od največjih tragedij 20. stoletja. Pred obeležjem se bodo vsi skupaj spomnili žrtev holokavsta. Bogat spominski program se bo nato nadaljeval v preddverju Trgovinske zbornice, kjer bodo ob 12.30 odprli dokumentarno razstavo z naslovom »1938-1945. Preganjanje Judov v Italiji in Trstu. Dokumenti za zgodovino«. Na njej bo mogoče v besedi in sliki spoznati tragične dogodke, ki so zaznamovali 20. stoletje. Razstavno gradivo prihaja iz Judovskega dokumentacijskega centra v Milanu in Državnega arhiva v Trstu.

Visoki gostje se bodo odpravili tudi na ogled razstave v Judovski muzej Carlo in Vera Wagner. Pester program dogodkov naj bi se v popoldanskih urah sklenil v Rižarni, kjer naj bi gostje z ministrom Piantedosijem na čelu spoznali vojne grozote, ki se skrivajo za zidovi nekdanje sušilnice riža in kasneje koncentracijskega taborišča.

V torek se bo v Trstu mudil tudi Minister za zunanje zadeve Antonio Tajani, ki se bo udeležil konference o krepitvi vloge Italije na zahodnem Balkanu. Potekala bo med 9.30 in 16.30 v kongresnem centru v Starem pristanišču.