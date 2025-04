Iva Corvo na čelu TKS nadomestil Gregor Kosuta

Tržaško knjižno središče ima novo vodstvo. Po dolgih letih je namreč vodenje tržaškega okna v slovenske knjige in kulturo v preteklih tednih zapustil predsednik in administrator Ivo Corva.

Lastništvo knjigarne sestavljata v večinskem delu dva sklada, Tržaška matica in Sklad Trubar, lastnici manjšinskega deleža pa sta založbi Založništvo tržaškega tiska in Mladika. Delničarji so na zasedanju skupščine prejeli vpogled v finančno poslovanje knjigarne, ki ima solidno osnovo, in imenovali nove člane upravnega odbora.

Do nedavnega so vodstvo knjigarne sestavljali štirje člani uprave, v naslednjih letih pa bodo gospodarski obrat vodili v šestih. Nov upravni odbor sestavljajo tako Ivo Jevnikar, Gregor Kosuta, Ilde Košuta, Martin Lissiach, Tomaž Petaros in Igor Švab. Na mesto novega predsednika upravnega odbora Tržaškega knjižnega središča je bil imenovan Gregor Kosuta. Novoimenovani odbor je dolgoletni vodji prodaje TKS Ilde Košuta poveril specifična pooblastila pri upravljanju knjigarne TS360.

Kriški ekonomist Gregor Kosuta je kariero začel v skupini Assicurazioni Generali. Trenutno vodi oddelek splošnih funkcij novogoriškega podjetja Gostol - Gopan. »Pri vodenju knjigarne,« pravi novi predsednik uprave, »je treba biti pozorni na nekakšno dvojnost trgovine, saj gre z ene strani za podjetje, ki posluje v skladu z italijansko zakonodajo, a je z druge strani de facto ena od kulturnih ustanov slovenske narodne skupnosti v Italiji.«

Knjigarna so odprli 23. junija 2015, tako da bo v naslednjih mesecih potekala deseta obletnica obstoja priljubljene kulturne točke v tržaškem mestnem središču. Nova uprava, v sodelovanju z vodjo prodaje Jano Kalc, načrtuje praznovanje jubileja ob podpori Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Javne agencije za knjigo RS ter v sodelovanju z založbama ZTT in Mladiko.