Karabinjerji iz Devina so na počivališču avtocestnega priključka ustavili 43-letnega romunskega državljana. Ugotovili so, da je moški na begu. Sodišče iz Turina ga je obsodilo na leto in enajst mesecev zaporne kazni zaradi nespoštovanja družinskih obvez in groženj. Prepeljali so ga v tržaški zapor. Prispel je iz Francije, kjer je bil zaposlen kot pleskar v tamkajšnjem zaporu.