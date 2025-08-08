Iz morja potegnili žensko, ki se je utapljala, a je v bolnišnici umrla

V Miljah, na plaži nasproti hotela Lido, so policisti med spremljanjem današnjega shoda, ki ga prireja sindikat CGIL za delavke tovarne Tirso, opazili starješo žensko, ki je lebdela na morski površini z glavo pod vodo. Ker je kazalo, da se utaplja, je več policistov skočili v morje, povlekli so jo na obalo in dalj časa poskušali oživljati. Na kraj je prispelo tudi zdravstveno osebje, ki je nadaljujevalo s poskusi oživljanja. Žensko v kritičnem stanju so z rešilcem odpeljali v bolnišnico.

S tržaške kvesture so kasneje sporočili, da gre za 83 let staro žensko, za katero sklepajo, da ji je bilo v vodi slabo. V zgodnjih večernih je po poročanju lokalnih medijev v bolnišnici umrla.