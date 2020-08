Iz Nembra v Trst s kolesom

Vas Nembro, ki leži peščico kilometrov stran od mesta Bergamo, sredi severne Italije, približno na pol poti med Francijo in Slovenijo, je simbolična točka, od koder je krenila skupina mladih kolesarjev s predstavnikom tamkajšnje verske skupnosti župnikom Don Matteom Cello. Po hudem udarcu koronavirusne pandemije so prekolesarili povezovalno pot skozi najbolj prizadete italijanske dežele. Nembro je kraj z 12 tisočimi prebivalci, kjer je zaradi covida-19 v dveh mesecih umrlo 188 oseb, število okuženih pa je v razmerju s številom prebivalcev bilo najvišje v Evropi.

Povod za kolesarsko potovanje je bilo srečanje z novinarjem Mariom Calabresijem, bivšim direktorjem dnevnika La Repubblica, ki je v obdobju, ko je bila pandemija v Italiji na višku, poročal o Nembru in bralcem predstavil vas v sredini severne Italije, ne le iz koronavirusnega zornega kota. Ko je vlada preklicala prepoved prehajanja deželnih meja, se je novinar s prijatelji vrnil v Nembro po neobičajni poti. S kolesom je iz Torina prišel do Nembra po progi Aida.

Ob prihodu v vas v dolini Seriana so mladim predlagali, naj se podajo na isto pot in obisk vrnejo. Ti pa so si zamislil, da bi od novinarja prevzeli štafetno palico in pot nadaljevali do skrajne vzhodne točke ter tako simbolično združili severne italijanske dežele.

Kolesarji so se na poti ustavili v številnih vaseh in mestih. Iz Nembra so se podali v smer Brescie do Verone, Padove in Trevisa. Pri Pordenonu so zavili v Videm in nazadnje prišli v Trst, kjer jih je danes zjutraj na Pomolu Audace sprejel občinski odbornik za kulturo, šport in turizem Giorgio Rossi.