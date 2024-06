Iz pločevine so ga izvlekli po dobri uri in pol

Državna cesti št. 14, ki teče skozi Sesljan, je še vedno zaprta zaradi hude prometne sreče, ki se je v bližini križišča za Sesljanski zaliv pripetila po 15. uri. Vanjo so bila vpletena štiri vozila – dve naj bi čelno trčili. V enem izmed teh, v belem taksiju, se je peljala tudi oseba, ki je v nesreči izgubila življenje, po neuradnih informacijah je to bil voznik taksija. Iz povsem uničenega avtomobila so truplo, šele dobrih 90 minut po nesreči, izvlekli gasilci.

Na kraju so nabrežinski karabinjerji, tržaški gasilci, prometna policija, ki promet iz Sesljanskega zaliva preusmerja proti Devinu. Karabinjerji opravljajo meritve, medtem ko so reševalci pomoč nudili desetim osebam. Nekatere so prepeljali na katinarsko urgenco, kamor so dva sprejeli z rumeno triažno kodo.