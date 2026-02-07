»Vedeli smo, da se prodajajo droge in smo se pritožili lastniku stavbe«

Na videz čisto običajna stara stanovanjska hiša, v resnici pa prometna točka mestnega podzemlja. Neznanci so podnevi in ponoči pritiskali na domofon, se vzpenjali po stopnicah in iz stanovanja v tretjem nadstropju odhajali le nekaj minut pozneje - z drogo v žepu. V Ulici Canova, le streljaj od Glavne bolnišnice in doma za starejše občane Itis, je delovala prodajna točka hašiša in kokaina, ki jo je kriminalistična policija po večmesečni preiskavi zaprla v četrtek ob zori, ko je izvedla obsežno akcijo Drug House (Hiša droge) zoper kriminalno združbo, osumljeno preprodaje prepovedanih drog. Na podlagi odredb preiskovalnega sodnika tržaškega sodišča, izdanih na zahtevo državnega tožilstva, so bili zoper deset tujih državljanov, med njimi so bili Pakistanci in Afganistanci, odrejeni različni priporni in drugi omejitveni ukrepi.

Ritual odpiranja in zapiranja vrat skoraj brez premora je bil v tej hiši prisoten že dlje časa. Stanovalci, med katerimi sicer prevladujejo tujci, saj v samo štirih od skupno 22 stanovanj živijo domačini, so na to večkrat opozorili lastnika stavbe, a ta se za pripombe ni zmenil. Vse dokler niso začele deževati prijave na policijo. Kriminalisti so zadevo resno vzeli septembra lani in začeli voditi intenzivno preiskavo, ki so jo, kot rečeno, uspešno zaključili predvčerajšnjim. Razkrili so dobro organizirano in izjemno dobičkonosno dejavnost hišne prodaje prepovedanih drog. »Vsi smo vedeli, da se v stavbi prodajajo droge. Na stopnišču smo videvali vrste neznancev, med katerimi so bili tako najstniki kot ljudje srednjih let. Nič koliko krat krat smo se pritožili lastniku stavbe, ki pa nikoli ni konkretno ukrepal. Na vhodna vrata je sicer nalepil, naj po določeni uri ljudje ne zvonijo na domofone. To je tudi vse, «je povedala Tržačanka, ki tam živi od leta 2017. In kako so se na to odzvali preprodajalci drog? Tako, da so zaradi nemotenega prihoda strank namenoma poškodovali vhodna vrata in tako omogočili direkten vstop, je še pristavila sogovornica in dodala, da med stanovalci prevladujejo družine z majhnimi otroki, ki so se v Trstu integrirale in imajo tu tudi službe.

Sogovornica nam je še zaupala, da jim je policija lani jeseni zaupala, da primer preiskujejo in naj se ne počutijo ogrožene. »Kako naj se ne bi počutili ogrožene, ko pa so v hišo zahajale procesije ljudi. Tu so drogo prejemali tako najstniki kot na videz elegantni gospodje. Na stopnišču sem srečevala tudi znane tržaške odvisnike,« je še povedala sogovornica, ki nam je hitela kazat tudi poškodovane poštne nabiralnike.