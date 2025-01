Policisti so danes okrog 13.30 na openski železniški postaji v vagonu tovornega vlaka, ki je pripeljal iz Srbije, odkrili skupino 15 migrantov. Da bi pritegnili pozornost, so udarjali po stenah vagona, pri čemer so jih policisti slišali in našli.

Železniški promet so prehodno ustavili, več vlakov so odpovedali. Ugotovili so, da gre za državljane Afganistana, Pakistana in Maroka. Prepeljali so jih na Fernetiče v Dom Malala.