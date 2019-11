Iz vrtca v šolo z zvezkom Od črte do črke

Lanska zvezka za urjenje grafomotorike sta bila namenjena predšolskim otrokom, letos pa je zvezek, ki je izšel pri Založbi tržaškega tiska in so ga v ponedeljek predstavili na Opčinah, posvečen otrokom, ki se že pripravljajo na vstop osnovnošolske klopi. To nakazuje tudi naslov Od črte do črke. Igrivo iz vrtca v šolo: zvezek je namenjen otrokom od 5. do 6. leta starosti in vsebuje predopismenjevalne vaje za razvoj grafomotoričnih sposobnosti in spretnosti.

Avtorica zvezka je vzgojiteljica Ester Derganc, ob njem pa je izšel še priročnik, pripravila ga je Barbara Baloh, s katerim lahko vzgojitelji, učitelji in starši spoznajo teoretično ozadje, postopke in cilje posameznih vaj. Med drugim vsebuje nasvete za ustrezen položaj lista, pa tudi za pravilno telesno držo, ki naj jo zavzamejo otroci med izpolnjevanjem vaj. V priročniku so še nasveti za ustrezno držanje pisala in položaj roke, s katero otrok ne piše. O novem izdelku založbe ZTT, ki se tokrat ponaša z večjim številom strani za risanje oz. piši - briši, so poleg avtoric spregovorile urednica Alina Carli, oblikovalka Chiara Sepin in ravnateljica openske večstopenjske šole Annamaria Zeriali.