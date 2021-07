Iz Zgonika na dunajsko univerzo

V sklopu pogovorov z zamejci in zamejkami, ki so se odpravili v tujino in se tam nastanili, smo se seznanili z življenjsko izkušnjo Tadeje Savi iz Zgonika, doktorico biologije, ki s hčerko in možem živi na Dunaju.

V zadnjih mesecih pred maturo na takratni pedagoški smeri liceja Antona Martina Slomška v Trstu se je Tadeja odločila, da ne bo nadaljevala študija na pedagoški fakulteti in je raje izbrala biologijo na Univerzi v Trstu. Tu je najprej diplomirala, nato je opravila še magisterij iz okoljske biologije ter doktorat. Po zaključenem študiju je prejela štipendijo za post-doktorat, ki ji je omogočila nadaljnje raziskovanje v Trstu in Avstriji, predvsem na Dunaju in v Innsbrucku. Svojo študijsko pot je nadaljevala tudi v Argentini, točneje v Barilocheju. Najprej je delovala na oddelku za vinogradništvo, danes pa jo lahko najdemo na Univerzi BOKU (Universität für Bodenkultur) na Dunaju, na Inštitutu za botaniko, kjer je zaposlena kot asistentka in poučuje fiziologijo rastlin. Po poklicu je torej rastlinska fiziologinja.

Razlog za izbiro dunajske univerze je bil bolj osebne narave: »V Avstriji živim zadnjih pet let, sem pa sem zahajala celih enajst let. Skoraj tretjino svojega življenja. Izselila sem se iz ljubezni, saj sem leta 2010 spoznala svojega zdajšnjega moža. Univerzo na Dunaju sem izbrala zato, ker je on živel tam, obetala pa se mi je tudi konkretna možnost za zaposlitev. V lanskem letu se nama je pridružila še hčerka.«

Kljub aktivnemu poučevanju in raziskovalnemu delu Tadeja aktivno izkorišča tudi svoj prosti čas: »V prostem času večinoma hodim, tečem, predvsem pa se veliko vračam v Trst. To vračanje mi vzame kar precej časa.« Kar se tiče življenja na Dunaju, pravi, da je perfektno: »Nenazadnje je bil več let zapored prvi na lestvici mest, ki zagotavljajo visoko kakovost življenja.«