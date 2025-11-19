VREME
Eva Skabar
Javni prevoz
Prosek
Brezpilotni letalnik tehta samo 1645 gramov, deluje z dosegom 25 kilometrov (OBČINA TRST)
Lokalna policija dobila prvi dron
Sanela Čoralič |
19. nov.. 2025 | 10:47
Županstvo v Miljah (ARHIV)
Miljska občina zaposli štiri osebe za nedoločen čas
Spletno uredništvo |
19. nov.. 2025 | 10:25
Streha nekdanjega termalnega bazena Acquamarina se je zrušila med vzdrževalnimi deli 29. julija 2019 (ARHIV)
Za zrušitev strehe termalnega bazena ni nihče kriv
Sanela Čoralič |
18. nov.. 2025 | 20:08
Projekt bodo javnosti predstavili 25. novembra, na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami (ANSA)
Štirideset enominutnih videoposnetkov proti nasilju nad ženskami
Spletno uredništvo |
19. nov.. 2025 | 9:33
V Sloveniji pomoč pri končanju življenja spet na voliščih
Slovenska skupina Koala Voice prihaja v Trst
Lokalna policija dobila prvi dron
Miljska občina zaposli štiri osebe za nedoločen čas
Štirideset enominutnih videoposnetkov proti nasilju nad ženskami
