Izdajali so lažna potrdila o tečaju za varnost pri delu

Karabinjerji iz oddelka inšpektorat za delo so v sodelovanju s karabinjerji pokrajinskega poveljstva in s koordinacijo državne tožilke Cristine Bacer ugotovili, da je ena od tržaških ustanov za usposabljanje izdajala lažna ali neustrezna potrdila o usposabljanju za varnost na delovnem mestu.

S preiskavo v enem od gradbišč so, ko so zbrali dokaze, ovadili tako ustanovo za usposabljanje kot delodajalca zaposlenega, ki je imel lažno potrdilo o opravljenem tečaju.

Med temeljito preiskavo so ugotovili neskladnost nekaterih tečajev in izdajo vsaj 15 nezakonitih potrdil o usposabljanju za varnost pri delu. V nekaterih primerih delavci niso opravljali tečaja za varnost pri delu, ampak so v register vseeno vpisali njihovo prisotnost in potrdili, da so izdelali tečaj, v drugih primerih je šlo za neskladnosti s časom trajanja, na tečaju pa ni bilo niti tolmača, v primeru, da so bili delavci tujci.

Delavci niso poznali postopkov, ki omogočajo relativno varno opravljanje dela zanje in za druge. Vse, kar so morali storiti, je bilo, da so strokovnjaku, ki je izpolnjeval zahteve, plačali in v zelo kratkem času so dobili navidezno ustrezno potrdilo, ki jim je omogočilo, da so se v primeru inšpekcijskega pregleda izognili kaznim, to pa je ogrožalo varnost delavcev pred nesrečami.