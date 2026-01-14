Izkoristil praznično gnečo in kradel na Korzu Italija

Izkoristil je praznično gnečo na Korzu Italija v Trstu, da bi kradel v tamkajšnjih trgovinah. Tako so danes tržaški lokalni policisti v sporočilu za medije povzeli aretacijo 49-letnega moškega, do katere je prišlo tik pred vstopom v novo leto, 29. decembra 2025. Na sled so mu prišli zaradi kraje dražjega plašča. Prodajalka jim je povedala, da je zasačila moškega, ki je skušal odnesti oblačilo in je ta napadel njo ter kolegico, ko sta ga poskusila ustaviti. Sodelavka priče je morala zaradi poškodb poiskati zdravniško pomoč, so še navedli.

Ko ga ustavili, so odkrili, da pri sabi nima le plašča, temveč tudi več parfumov. Lokalni policisti sumijo, da jih je ukradel isti dan v bližnji trgovini. Skupna vrednost ukradenega blaga presega 1000 evrov. 49-letnik je v preteklosti zagrešil več kaznivih dejanj, med katerimi so tudi rop, tatvina in upiranje varnostnim organom. Odvedli so ga v tržaški zapor.