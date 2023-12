Neznanci so razširili lažno novico o zaprtju jame med Briščami in Nabrežino na območju v bližini nekdanje železniške karavle pri Rubijah in so pred njenim vhodom izobesili lažno odredbo z županovim podpisom. Zgleda pa prava občinska odredba, saj je tiskana na navidezno uradnem papirju občine, sklicuje se na razne norme in vsebuje tudi podpis župana. Dokument so neznanci izobesili blizu vhoda v jamo, fotografija pa se je – tudi zaradi prazničnega zaprtja občinskih uradov, ki bi lahko zanikali vest – širila po družbenih omrežjih. S tem je bilo oškodovano jamarsko društvo, ki je za nedeljo zjutraj pripravilo vodeni ogled, sporoča župan Igor Gabrovec. Ko so pristojni uradi ugotovili, da je odredba povsem izmišljena, so obvestili karabinjerje in deželno gozdarsko policijo.

»Vabim občane, da se vedno in izključno zanašajo na sporočila iz uradnih virov občinske uprave, ki je edina pristojna za širjenje novic v javnem interesu,« med drugim poziva župan Občine Devin - Nabrežina Igor Gabrovec in opozarja uporabnike, naj vedno preverijo verodostojnost sporočil.