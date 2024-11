»Izrael strada prebivalce Gaze«

»Boštjan Videmšek ni kabinetna, ampak terenska žival.« S temi zelo nazornimi besedami je v torek zvečer profesor Jernej Šček predstavil svojega sogovornika, novinarja in dopisnika iz kriznih žarišč, ki je v Tržaško knjižno središče prišel, da bi predstavil svoje zadnje knjižno delo Mir in vojna (založba UMco). V knjigi bralec spozna tri desetletja konfliktov po vsem svetu: izvor in razvoj vojn od Iraka in Afganistana, prek afriških vojn in arabske pomladi do konfliktov v Palestini, Ukrajini in Rusiji. Avtor je namreč v živo poročal o več kot 25 vojnah po vsem svetu.

»Nič ‘tehniciranja’, moja naloga je le povedati resnico za vsako ceno,« je nadaljeval novinar, ki je od oktobra lani dogajanju v Gazi posvetil prek 300 zapisov. Palestinsko enklavo je pred izraelsko invazijo obiskal kar dvanajstkrat. »Izgubil sem jezik, s katerim bi opisoval grozodejstva, do katerih prihaja v Gazi. Izrael tam uporablja stradanje prebivalstva kot genocidno orožje za množično uničevanje,« je bil jasen Videmšek. Kot je povedal, je bilo v slabih 13 mesecih vojne iz registra prebivalstva izbrisanih 1410 družin, 1410 rodbin: »Gre za izbris ljudi in njihove zgodovine. Gre za izbris njihove preteklosti in njihove prihodnosti.«

