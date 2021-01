Izredno stanje ni povsem negativno

Občine so se v letu 2020 soočile z višjo silo, ki je pogojevala tudi najbolj vsakodnevne dejavnosti, poudarjajo župani okoliških občin na Tržaškem v sklepni misli ob koncu leta

»Od marca do danes smo strogo nadzorovali izredno stanje s pomočjo civilne zaščite, ki je pomagala pri razdeljevanju mask in oskrbi starejših občanov. Ti so bili prestrašeni in so večinoma preživljali čas doma,« je povedala županja Občine Repentabor Tanja Kosmina. »Žal so v letu 2020 odpadle vse kulturne prireditve, med katerimi tudi Kraška ohcet,« je še dodala.

»Hudo leto je za nami. Uprava je vsekakor začela leto 2020 pozitivno in smo zato lahko takoj priskrbeli zaščitno opremo za naše občane in s pomočjo civilne zaščite razdelili vsem obrazne maske,« povzema županja Občine Devin-Nabrežina Daniela Pallotta.

Med prebivalci zgoniške občine ni bilo žrtev zaradi covida-19. Hud udarec pa so doživela manjša in večja podjetja, gostinci in upravitelji kmetij. »Že med prvim valom so se sicer takoj odločili za dostavo in se prilagodili novim pogojem, a kljub temu bodo še dolgo okrevali,« ugotavlja Monica Hrovatin, županja Občine Zgonik.

»Doletela nas je pandemija, ki prinaša hude posledice, ne samo na zdravstvenem področju,« pa je poudarila Laura Marzi, županja Občine Milje. Leto 2020 pa je bilo po svoje tudi pozitivno. Februarja so ponovno stekla dela na nasipu Acquario, ki leži med Tankim rtičem in rtom Na punti ob cesti za Lazaret. »Najbolj pozitiven pa je bil po mojem mnenju odziv občanov na pandemijo. Ustvarila se je ponovno neka skupnost, povezana s solidarnostjo in odgovornostjo,« je dodala Marzijeva.

Dolinski župan Sandy Klun pa obžaluje, da niso mogli izpeljati večjih del.