Izrekli so mu 12.000 evrov globe in mu odvzeli avtomobil

Lokalni policisti so pred nekaj dnevi v popoldanskih urah prejeli več opozoril o avtomobilu, ki je drvel na Pončani. Vozilo so prestregli in ustavili v Ulici Lorenzetti. Ugotovili so, da je za volanom moški, ki so ga že ustavili zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in zavarovanja. Po preverjanju podatkov so ugotovili, da mu je bilo vozniško dovoljenje odvzeto leta 2018. Po nadaljnjem preverjanju so lokalni policisti izvedeli, da ga je druga patrulja kolegov ustavila le deset dni prej, pri čemer so ugotovili, da je storil podobna kazniva dejanja, saj je prav tako vozil brez vozniškega dovoljenja in zavarovanja. Avtomobil so lokalni policisti zasegli in ga bodo oddali pristojnim oblastem, ki bodo poskrbele za njegovo prodajo na dražbi. Moškemu so za vse omenjene kršitve (tudi za tiste, ki jih je ugotovila prva patrulja) skupaj naložili globe za več kot 12.000 evrov.