Izsiljeval je vinsko podjetje v Toskani

Zahteval je takojšnje plačilo 150.000 evrov, če denarja ne bi prejel, pa je grozil z zažigom vingradov podjetja družine Incisa della Rocchetta, ki prideluje vino pri Livornu.

Karabinjerji iz Livorna so po preiskavi ovadili 47-letnega informatika iz tržaške pokrajine. Preiskavo so začeli ob koncu marca, ko so iz podjetja podali ovadbo, ker so od neznane kriminalne družbe prejeli več grozilnih sporočil preko elektronske pošte.

47-letnik naj bi podjetju grozil z različnimi uporabniškimi računi, ki jih je ustvarjal s tujimi strežniki, prav zato, da ne bi poznali njegove lokacije.

Preiskavo so zaključili, ko je bilo mogoče pridobiti dokaze, kdo je kriv za poskus izsiljevanja. Kot je razvidno, 47-letnika že preiskujejo, saj naj bi bil odgovoren za grožnje tudi drugim italijanskim podjetjem, ki so dejavna predvsem na področju proizvodnje in trženja hrane.