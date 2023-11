Izsledili mladoletnike, ki so skakali po avtomobilu in ga poškodovali

Karabinjerji z Opčin so v sklopu preiskave, ki jo je vodilo državno tožilstvo pri sodišču za mladoletne osebe v Trstu, izsledili in ovadili osem mladoletnikov, ki so osumljeni, da so v četrtek, 12. oktobra zvečer, na Opčinah poškodovali luksuzen avtomobil jaguar e-type. Gre za tuje državljane, ki se bodo zdaj morali zagovarjati pred sodno oblastjo zaradi poškodovanja tuje imovine v oteževalnih okoliščinah v medsebojnem sodelovanju. Osmerica je začela stopati na avtomobil, ki je bil parkiran na avtobusnem postajališču, pri čemer je skakala po pokrovu motorja in po strehi ter se je fotografirala s telefoni. Očividec je opazil in snemal njihovo početje pred gostilno Max v Narodni ulici in ga objavil na družbenih omrežjih. Lastnik vozila, doma iz Trsta, je mladeniče prijavil karabinjerjem. Na karoseriji je nastala škoda, avtomobil je drugače po njegovih besedah vreden okrog 80 tisoč evrov.