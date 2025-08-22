Izsledili storilca žaljivih napisov na slovenskem konzulatu

Znan je storilec oziroma storilka, ki je pred približno dvema tednoma dvakrat prilepil plakat z žaljivimi napisi pred vhodom Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu. »Preiskovalci so identificirali osebo, odgovorno za oskrunitev, s pomočjo posnetkov tamkajšnjih videonadzornih kamer,« so za Primorski dnevnik včeraj potrdili na tržaški kvesturi.

Policisti so napovedali, da bodo več novosti glede preiskave o oskrunitvi konzulata razkrili danes, ko bodo za to prejeli dovoljenje od državnega tožilstva.