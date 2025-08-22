Petek, 22 avgust 2025
Izsledili storilca žaljivih napisov na slovenskem konzulatu

Policisti so ga identificirali s pomočjo posnetkov videonadzornih kamer

Eva Skabar |
Trst |
22. avg. 2025 | 6:25
    Stavba, v kateri domuje Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu (FOTODAMJ@N)
Znan je storilec oziroma storilka, ki je pred približno dvema tednoma dvakrat prilepil plakat z žaljivimi napisi pred vhodom Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu. »Preiskovalci so identificirali osebo, odgovorno za oskrunitev, s pomočjo posnetkov tamkajšnjih videonadzornih kamer,« so za Primorski dnevnik včeraj potrdili na tržaški kvesturi.

Policisti so napovedali, da bodo več novosti glede preiskave o oskrunitvi konzulata razkrili danes, ko bodo za to prejeli dovoljenje od državnega tožilstva.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.

