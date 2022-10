Izsledili vandala, ki je s črko Z pomazal več stavb in avtomobilov

Karabinjerji iz Istrske ulice in policisti tržaške kvesture so v skupni akciji v petek, 14. oktobra, preiskali stanovanje domnevnega vandala, ki je pri Sv. Jakobu od letošnjega avgusta s črnim sprejem pomazal več stavb in avtomobilov s črko Z, simbolom ruske vojske, vpletene v vojni v Ukrajini ter drugimi filoruskimi gesli. Ovadili so ga zaradi mazaških dejanj v oteževalnih okoliščinah. Na njegovem domu so našli sprej, ki ga je uporabljal pri svojih nezakonitih dejanjih, gorsko kolo in druge dokaze, ki potrjujejo njegovo odgovornost.

Med preiskavo, ki so jo skupno opravili policisti in karabinjerji, so si med drugim ogledali posnetke nadzornih kamer in so redno opazovali območje. Ugotovili so, da je storilec srbski državljan, ki že več let živi v Italiji in ki je že v preteklosti večkrat imel opravka s pravico zaradi podobnih nezakonitih dejanj, ki jih je opravljal v večernih in nočnih urah. Po mestu se je premikal s svojim gorskim kolesom.