Izsledili vandala, ki je v središču Trsta poškodoval več avtomobilov

Lokalni policisti so ovadili vandala, ki je v središču Trsta v minulih tednih poškodoval večje število avtomobilov. Nad njimi se je znašal z ostrim predmetom. Pri marsikaterem avtomobilu so bili opazni globoki vrezi in je nastala večja gmotna škoda. Lokalne policiste so o vandalskih dejanjih obvestili številni lastniki avtomobilov, ki so prijavili neznanega storilca.

Lokalni policisti so si med preiskavo v sodelovanju z operativnim uradom ogledali številne posnetke javnih in tudi zasebnih videonadzornih kamer, pri čemer so med drugim poostrili nadzor na ulicah. Izsledili so eno osebo, za katero so zbrali zadostne dokaze o njeni verjetni vpletenosti v omenjena vandalska dejanja. Prepoznali in ovadili so starega znanca varnostnih organov, ki je bil v preteklosti že udeležen v podobnih kaznivih dejanjih, poleg tega je bil že obsojen tudi zaradi upiranja uradni osebi, ropa in tatvine v obteževalnih okoliščinah.