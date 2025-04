Izumili trajnostno kavno ploščico brez embalaže

Kavna revolucija se začenja v Trstu. Kako pa ne bi bilo tako v mestu, od koder so v zlati dobi tržaškega pristanišča romali milijoni vreč kave v kavarne in trgovine srednje Evrope, v »mestu kave«, kjer še danes domujejo znani kavni velikani ... in očitno tudi velike ideje. Taka je namreč trajnostna kavna ploščica Tablì, ki jo je v preteklih dneh podjetje Lavazza predstavilo v Milanu. Njeni izumitelji so doma prav v Trstu.

Nekega dne so trije prijatelji ...

V kavni industriji ima danes raziskovanje temeljno vlogo. Potrebo po iskanju novih, trajnostnih rešitev na kavnem trgu so sicer že leta 2009 zaznali trije izvedenci, strokovnjaki na svojem področju in dobro poznani na tržaški kavni sceni. Pražar Fabrizio Polojaz, kavni izvedenec Andrej Godina in izdelovalec aparatov za domačo pripravo kave Massimo Chenda so ustanovili podjetje Ceffemotive. V njem so se posvečali raziskovanju na področju kave.