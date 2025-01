Jame in premiki pobočja upočasnjujejo dela na drugem tiru

Na gradbišču drugega tira je družba 2TDK med izkopnimi deli naletela na več presenečenj, ki so nemalo vplivala na sam potek. Nekaj je bilo večjih kraških pojavov - jam, ki zahtevajo premostitve oz. mostove znotraj 6-metrskih predorov. Zapletene geološke razmere pa postavljajo velike inženirske izzive.

Zgraditi bo treba 30 do 40-metrske mostove čez jame, kar bo dovolilo nadaljnjo gradnjo predorskih cevi. Za projektiranje teh konstrukcij je bilo treba izvesti številne raziskave in analize, kar terja svoj čas, saj gre za edinstven primer v slovenski predorogradnji.

Konec septembra so pri družbi ugotovili tudi, da je prišlo v zadnjih dveh letih do pomikov celotnega pobočja nad portalom v predor T1 KP v dolini Glinščice, ki so posledica lezenja hribine. Družba je uvedla dodatne preventivne ukrepe in meritve za spremljanje stanja. Za zaščito pred nadaljnjimi pomiki opornika viadukta bodo pod galerijo pred glavno cevjo predora T1 KP izvedeni betonski piloti globine 28 metrov.

Pri tako velikih infrastrukturnih projektih še posebej, če potekajo več 100 metrov pod zemljo, je nemogoče vnaprej predvideti vse geološke razmere. Oba nepredvidena pojava bosta vplivala na rok izgradnje projekta.