Jami Luftloch in Labadnica bi radi povezali

Podzemna Reka, ki ponika v Škocjanskih jamah in pride spet na površje pri Devinu z imenom Timava, že desetletja žene jamarje in krasoslovce v raziskovanje globin. Marca letos so člani jamarskega društva Adriatica di Speleologia (APS) po intenzivnem kopanju in raziskovanju dokazali tok Reke oz. Timave tudi na dnu jame Luftloch med Trebčami in Fernetiči. Zdaj bi radi jami Luftloch in Labadnica pri Trebčah združili in tako povezali dvokilometrski tok Reke - Timave.

O tem odkritju in o prisotnosti Reke v drugih jamah je beseda tekla na včerajšnjem posvetu v Skladišču 26 v Starem pristanišču. V nabito polni dvorani Luttazzi so spregovorili različni poznavalci podzemnega sveta, na srečanju pa so sodelovali tudi člani Jamarskega društva Sežana, ki so predstavili raziskovanje reke Reke na slovenskem državnem ozemlju. Zgodovinski oris je podal Jaka Jakofčič, ki je natančno analiziral podzemno pretakanje reke Reke. Kot je dejal, na celotnem Krasu, na slovenskem in italijanskem, obstaja 13 jam, v katerih so dokazali prisotnost Reke. Predavatelj je povedal, da so že leta 1840 začeli kopati prvi dihalnik, v jami Labadnici, in v enem letu so jamarji izkopali 329 metrov. Takrat so kopali, da bi Trst oskrbeli z vodo, je povedal slovenski jamar.

O jamah, ki imajo dostop do Reke na sežanskem Krasu, je govoril Domen Mahne. Ta je povedal, da so v zadnjih letih jamarji z intenzivnim kopanjem in raziskovanjem dokazali tok Reke v jami Kanjaduce južno od Sežane (leta 2003), nato v jami Brezno v Stršinkni dolini in nato še v Jami Sežanske reke opri Orleku (2011).

