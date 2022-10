Januarja nov načrt športnega objekta pri Sv. Ivanu

Januarja naj bi dočakali nov, pravzaprav zreduciran oziroma finančnim prispevkom prilagojen načrt gradnje športnega objekta, ki naj bi nastal na danes neuporabljenem nogometnem igrišču ob Stadionu 1. maj na Vrdelski cesti pri Sv. Ivanu. Tako so sklenili na rednem sestanku delovne skupine, ki so se ga udeležili predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO, predstavniki Združenja slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI), predsednik ŠZ Bor in predstavniki nekaterih društev, ki bi koristila novo dvorano, med katerimi so Jadran, Sloga in Kontovel. Srečanja se je udeležil tudi inženir Peter Sterni, ki sta mu krovni organizaciji poverili nalogo, da spremlja postopek uresničevanja projekta.

V večjo naložbo, kakršna se je nakazala ob poglobljeni tehnični preučitvi načrta, ne bi bilo mogoče, in niti ne smiselno siliti. Prilagoditev prvotnega projekta je v domeni ŠZ Bor, saj je prejemnik finančnega prispevka, inženir pa bo sodeloval pri snovanju in razvoju postopka – tako tehničnega kot dokumentacijskega.