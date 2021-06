Vsi tisti, ki imajo napredne, inovativne in predvsem uporabne rešitve na področju bio in visoke tehnologije, se lahko od jutri naprej prijavijo na javni natečaj, ki bo ponujal financiranje za mala in srednja podjetja v začetni fazi in fazi rasti. Rok za oddajo prošenj bo potekel 26. julija letos. Ponudniki in uporabniki novih tehnoloških rešitev bodo svoje ideje lahko razvijali v novem Urban centru na Korzu Cavour, ki so ga svečano odprli marca letos, na natečaj pa se lahko prijavijo raziskovalne ustanove, podjetja in drugi, ki razvijajo in ponujajo nove in napredne tehnologije za biotehnološko industrijo.

Podrobnosti natečaja, ki je financiran v okviru programa POR FESR 2014-2020, katerega skupna vrednost je dva milijona evrov, so predstavniki Občine Trst in Dežele FJK predstavili na včerajšnjem webinarju. Kot zanimivost naj povemo, da je srečanju na daljavo sledilo sto sledilcev, kar je dokaz, kako veliko zanimanje je v Trstu za znanstveno panogo in za financiranje inovativnih projektov in zagonskih podjetij.