Javni red in mir bodo v Miljah varovali tudi prostovoljci

»Za miljsko občino je danes pomemben dan,« je danes dejal miljski župan Paolo Polidori, »občinski odbor je namreč sprejel sklep, s katerim bomo lahko izvajali vsebine 10. člena 5. zakona iz leta 2022 in navadne občane povabili k sodelovanju pri vzpostavljanju javne varnosti.«

Zamisel, je pojasnil, se je porodila že lani, ko je poleti prišlo do izrednih primerov kaljenja javnega miru in nasilja. V parkih, pri avtobusni postaji in drugje na ozemlju miljske občine, kjer se pogosto zbirajo tolpe ali prihaja do kršitev zakonov, bodo lokalna policija in druge sile javnega reda lahko računale na prostovoljce, ki bodo kot straže bdeli nad dogajanjem. Postopek za uvedbo nove službe se še ni začel, razpis za prostovoljce bodo zelo verjetno objavili po novem letu.