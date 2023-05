Javnost hočejo seznaniti, kako pomembne so čebele

»Svetovni dan čebel ni bil mišljen kot praznik ali slavospev čebeli, ampak z namenom, da se vsaj za trenutek javnost seznani, kaj so in komu koristijo,« je Danijel Novak, predsednik tržaškega Društva slovenskih čebelarjev, včeraj nagovoril množico na vrtu osnovne šole Albina Bubniča v Miljah. Društvo je letos že drugič obeležilo praznik v sodelovanju s šolami. Šolarkam in šolarjem so se za petje, skeče in recitale pridružili otroci vrtca Mavrica.

Uspeh slovenske diplomacije

Za slovenski predlog o razglasitvi svetovnega dneva čebel so Združeni narodi glasovali decembra 2017. Kot dan čebel pa je organizacija izbrala rojstni dan čebelarja Antona Janše, ki velja za enega izmed staršev sodobnega čebelarstva.

Čebelarstvo in svet sta se od takrat spremenila. Čebele in okolje je treba slej ko prej zaščititi. Novak je spomnil, da se v mednarodnih organizacijah šušlja, da bo treba v naslednjih desetletjih čebele postaviti na seznam ogroženih živali. To je treba preprečiti in prav za to so taki trenutki pomembni.

Letošnji dogodek je nastal v sodelovanju z miljsko občino, konzulatom Republike Slovenije v Trstu ter Društvom Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga.