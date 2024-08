Tržaško društvo ljubiteljev astronomije Antares vabi tudi letos na nočno opazovanje poletnega neba. Med ponedeljkom in torkom, na noč Sv. Lovrenca, bodo od 21.30 na parkirišču pri Jezeru nad dolino Glinščice priredili astronomski dogodek Noč Perzeidov posvečeno opazovanju s teleskopom in spektakularni astrofotografiji večzvezdnih sestavov, meglic in galaksij. Posnetke bodo predvajali na velikem ekranu. Prisotnim bodo astronomi in tehniki ponujali vse informacije o nočnem nebu.