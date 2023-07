Ameriški rokoborec, igralec in rapper John Cena je včeraj razveselil goste in zaposlene v tržaškem baru Eppinger caffè, kjer si je privoščil tipične tržaške sladice. Verjetno je šlo za pavzo med snemanjem nove Netflixove produkcije v Miljah in Trstu.

John Cena je eden najpomembnejših igralcev iz podjetja World Wrestling Entertainment (WWE), nastopil je v filmih, kot so Bumblebee, The Suicide Squad in filmih Fast and Furious. Kot raper je leta 2005 izdal album You can't see me.