Jubilej društva Lipa: energično delo in sodelovanje

120 let trajajoča zgodba Pevskega društva (danes Slovenskega kulturnega društva) Lipa iz Bazovice je dokaz, da je tako kot leta 1899, ko je društvo nastalo, tudi danes treba trdo in energično delati ter gojiti vrednote sodelovanja. To je sporočilo proslave 120-letnice društva Lipa, ki je 24. novembra v dvorani Gospodarske zadruge v Bazovici potekala v znamenju še neodkritih skladb Hrabroslava Ražma.

Proslavo sta oblikovala društvena zbora - Moška vokalna skupina Lipa in Mešani pevski zbor Lipa, ki ju vodita Anastasia Purič in Tamara Ražem Locatelli - ki sta ob tej priložnosti zapela tudi dve še neznani pesmi Hrabroslava Ražma (Zjasni zvezde mu temne na besedilo Simona Gregorčiča in Bolne oči na besedilo Otona Župančiča), ki ju je skupaj z drugimi rokopisi v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani našel mlad slovenski muzikolog Jan Ovnik. O delih Hrabroslava Ražma je z glasbenega vidika spregovoril Janko Ban, medtem ko je zgodovino društva podala tajnica Suzana Grgič, priložnostni nagovor pa je imela predsednica Magda Rebula, ki je na društveni prapor pripela tudi jubilejni trak, delo Marte Košuta. Drugače je Rebulova poudarila potrebo po konkretnem in energičnem delu, ki edino omogoča, kot se je izrazil Primož Trubar, »stati inu obstati«.

Ob priložnosti 120-letnice je SKD Lipa prejelo tudi plaketo Zveze slovenskih kulturnih društev, med ostalimi pa je jubilante pozdravila tudi senatorka Tatjana Rojc, ki je med drugim poudarila, kako je petje vedno držalo Slovence pokonci in jim nudilo veliko energije.