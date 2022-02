Jubilejnih deset let aktivno vabi v osmice

Na današnji dan, pred natanko desetimi leti, je zagledala luč sveta spletna stran, ki je marsikomu olajšala pot do osmice, in sicer www.osmize.com.

Podviga sta se pred desetletjem lotila informatika Gianluca Benedetti in Maurizio Ciani. Ugotovila sta, da je včasih težavno najti informacije, kdaj je katera osmica odprta. Ker sta vešča informatike, sta se odločila, da bosta sama ustvarila spletni portal, leta 2017 pa sta ga nadgradila še z aplikacijo za pametne telefone. Max Tramontini se je pobudnikoma pridružil nekoliko kasneje, ukvarja pa se s socialnimi omrežji, saj so prisotni na Facebooku, Instagramu, Twitterju in Telegramu.

»Ko sta se Benedetti in Ciani odločila, da bosta ustvarila spletno stran, sta začela obiskovati osmice, ko so bile odprte. Vsakič sta poskrbela za krajši intervju z osmičarji in nekaj fotografij. Pri opisu vsake osmice se tako na spletni strani najde nekaj zgodovinskih podatkov o njej, fotografij, pa tudi praktičnih informacij, kot npr. s katerim avtobusom je dosegljiva in telefonsko številko. Skratka, vse informacije, ki jih potrebuje obiskovalec osmic,« je razložil Tramontini. Še danes obiskujejo osmice in tako včasih posodabljajo podatke na spletni strani. Lastniki pa jim sami pošiljajo podatke, kdaj so odprte. Tako lahko stalno ažurirajo spletno stran in to objavljajo tudi na družbenih omrežjih.

V najboljših časih je bilo na spletni strani 110 osmic, danes jih je aktivnih približno 90.

Osmicam nudijo storitve zastonj, saj to delajo iz ljubezni do območja, hrane in pijače ter zaradi strasti do tega sektorja. »Prvih deset let je bilo intenzivnih in smo dosegli zelo dobre rezultate. Smo tudi spletna stran o osmicah, ki jo vsi citirajo, to pa verjetno zaradi tega, ker smo stalno na teritoriju in imamo vedno zelo ažurne podatke,« je ponosno dejal Tramontini.