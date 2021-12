Pisal se je 12. december 1981, ko je v Prosvetnem domu na Opčinah prvič odprla vrata knjižnica Pinko Tomažič in tovariši. Njena glavna pobudnica in steber vse do današnjih dni Stanka Hrovatin je v objemu knjižnih polic štiri desetletja sprejemala generacije Opencev in Openk, ki so iskale uteho v knjigah. Ob njej še številni prostovoljci oziroma prostovoljke, saj ravno v tem sloni bogastvo knjižnice. Njen vsakdan so krojili in krojijo posamezniki, ki sta jim pri srcu slovenska kultura in beseda ter so zato njihov prosti čas ali delček njega posvečali knjižničarskemu delu. Deluje pa pod okriljem domačega kulturnega društva Tabor.

Štirideseta obletnica delovanja je torej bila nadvse doživeta. Najprej zato, ker so jo obeležili na dan, ko so se na openskem strelišču spomnili 80. obletnice ustrelitve Pinka Tomažiča, Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča, Simona Kosa in Ivana Vadnala. Zvečer so po zaključenem programu spomina na obsojence na drugem tržaškem procesu na dvorišču Prosvetnega doma javnosti predali Tomažičev mural. Zidna poslikava obiskovalce najprej nagovarja z obrazom mladega protifašista, ob njem pa še verzi, ki jih je zapisal pred smrtjo: »Jutri bo sonce in Kras bo čudovit.« Bohotijo se na živorumeni podlagi, žarkih sonca, simbolu upanja, na drugi strani pa izžareva rdeči ruj, poosebljenje Krasa.