Jutri (nedelja) pohod po kraških pečinah in spomenikih

Koordinacijsko združenje kraških vasi Bazovica, Gropada, Padriče in Trebče ter združenje VZPI-ANPI vabita jutri na tradicionalni spominski pohod po spomenikih padlih v drugi svetovni vojni in pečinah. Vpise bodo zbirali ob nogometnem igrišču v Trebčah ob 8.30. Prvi postanek bo ob 9. uri pred spomenikom v Trebčah, kjer bo prisotne nagovorila domačinka Katja Kralj. Glasbeni pozdrav bo prispevalo godbeno društvo Viktor Parma. Pot bodo pohodniki nadaljevali proti Gropadi (okrog 11.45 jih bo pri šoli nagovorila Valentina Gojča), Padričam in vse do Bazovice. Tu, ob pečini B’č, bo ob 14.30 slovesnost ob 80-letnici osvoboditve. Besedo bodo predali tajniku Zveze koroških partizanov Nikolaju Orascheju in zgodovinarki Mirti Čok. Vpisnina na pohod znaša deset evrov in vključuje majico, pijačo ter golaž. Pohodniki, ki ne zmorejo izpeljati celotnega pohoda, se lahko skupini priključijo na katerikoli točki.