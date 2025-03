Jutri se vrača Openski tramvaj

Rečeno, storjeno. Jutri (v torek, 11. marca) bo Openski tramvaj po enotedenski prekinitvi voženj spet zapeljal potnike med Trstom in Opčinami. Pred tednom dni je prevoznik Trieste trasporti sporočil, da mora obratovanje tramvaja prekiniti zaradi težav na vzpenjači.

Dela so se potem izkazala kot znatno zahtevnejša od pričakovanega. V vlečnem vozilu vzpenjače se je polomil ležaj, kar je pregrevalo prednjo os vozila. Za popravilo, so razložili na Trieste trasporti, je bilo treba razstaviti velik dele vlečnega vozila s pomočjo žerjava. Danes pa so že uspešno opravili poskusne vožnje.

Kljub napovedim, da naj bi v teh dneh začel obratovati tudi tretji tramvaj - zaenkrat povezujeta Trst in Opčine le dva, z odhodi vsake 43 minut - pa do tega očitno ne bo še prišlo. Na spletni strani Trieste trasporti so objavljeni le urniki za dva tramvaja, po poročanju tržaškega dnevnika Il Piccolo naj bi tretji tramvaj začel voziti proti koncu marca.