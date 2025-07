Jutri tržaška noč razprodaj

Jutri bodo tržaški trgovci podaljšali odpiralne čase trgovin v mestnem središču in tudi v okolici (pri Sv. Jakobu in v Rojanu), saj bo sobotna noč minila v znamenju poletne nakupovalne mrzlice. Ob začetku sezonskih popustov bo potekala noč razprodaj, trgovci bodo svoje artikle lahko razstavili tudi na pločnikih, središče mesta pa bo rezervirano za pešce.

Podrobnosti letošnje noči razprodaj sta v Mestni hiši včeraj predstavili podžupanja Serena Tonel in podpredsednica stanovske organizacije Confcommercio Elena Pellaschiar. Obe sta napovedali pester program razvedrilnih dogodkov, ki se bodo na različnih koncih središča začeli ob 20. uri.

Podžupanja Tonel je spomnila občane in občanke, da bodo letos spet lahko uživali ob za promet zaprtem mestu, obiskovalce noči razprodaj pa je tudi povabila, naj se v mesto pripeljejo z lokalnim prevoznikom. Lani središča niso zaprli zaradi papeževega obiska Trsta, je še spomnila Tonel in dodala, da bodo več mestnih ulic delno ali v celoti zaprli od 19. do 1. ure. Pešcone bodo uredili v Ulicah Mazzini, Imbriani, Reti, Zonta, San Lazzaro, Roma, Diaz, Cadorna, Maddona del mare, za promet pa bodo zaprli tudi Korzo Italija.