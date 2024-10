Kadrovske spremembe in porast smetarine

V repentabrski občini nastopajo z jesenjo novosti, ki so bile snov torkovega zasedanja občinskega sveta. Na občini nameravajo v prihodnjih mesecih zaposliti štiri osebe, v mesecu novembru pa bo v funkciji nastopil nov občinski tajnik.

Uvodoma je županja Tanja Kosmina orisala kadrovske zagonetke in kako jim nameravajo kljubovati. V teh dneh so na Občini Repentabor razpisali dve delovni mesti, eno od teh za nastajajoč tehnični urad. Druga tehnična okrepitev bo uslužbenka Občine Dolina, ki bo preko mehanizma mobilnosti okrepila urade na Colu. V naslednjih tednih, je razkrila Kosmina, nameravajo razpisati še tretje mesto za tehnika kategorije C. Do konca leta nameravajo zaposliti tri tehnike, kar naj bi omogočilo zagon lastnega tehničnega urada. To se je izkazalo za potrebno, saj je sosednji Zgonik enostransko preklical dogovor o sodelovanju, pravi županja. "Precej sem razočarana," je dodala Kosmina, ki je spomnila, da je dogovor veljal vse od leta 1978.Novi tajnik bo bolj prisoten.

Poleg tega je županja tudi sporočila, da je vnovič imenovala Stefana Cirillija kot koordinatorja vaške civilne zaščite. Potem je podžupan Marjan Verša predstavil rebalans. Poleg zadnjih plačil za obnovo razsvetljave repenskega nogometnega igrišča zaobjema rebalans mnogo postavk, ki se soočajo s kadrovsko stisko. Med drugim namenja denar za prehod na nov dogovor o skupnem tajništvu. Generalni tajnik je bil doslej Giampaolo Giunta, v sklopu »zgodovinskega dogovora« med Trstom in okoliškimi občinami. Ker ima Giunta premalo časa na razpolago, da bi bil bolj prisoten v okoliških občinah, so se z njim soglasno odločili za umik Repentabra in Zgonika iz »tržaškega« dogovora. Od novembra bosta ti sodelovali z Devinom - Nabrežino, novi tajnik bo na Colu prisoten pet ur tedensko.Na seji so svetniki tudi soglasno sprejeli predlog o izstopu iz mreže Mest olja, saj se je sodelovanje izkazalo za neumestno. »V naši občini nimamo olja,« je bilo slišati.

Na koncu so svetniki še postavili nekaj vprašanj. Maurizio Vidali je iz opozicijskih klopi izpostavil porast tarif davka Tari. Gospodinjstva so doletela povišanja do 30 odstotkov, nekatere gospodarske dejavnosti pa bremenijo celo 500-odstotni porasti davka za odvoz smeti. To ima, kot je razložila županja, dva vzroka. Po eni strani je državni regulator prilagodil minimalne cene, po drugi strani pa je v pogodbi s komunalnim podjetjem nastal 40.000 evrov težak primanjkljaj, ker se je podjetje Interporto odločilo, da se obrne na drugega ponudnika. Problem je vsekakor na dnevnem redu občinskega odbora, županja je tudi spomnila na možnost plačevanja davka po obrokih.Opozicijsko svetnico Roberto Skabar pa je zanimalo, kakšne so novosti v zvezi s preureditvijo Fernetičev. Kosmina je odgovorila, da je načrt »romal« na družbo Anas, ki prireja in usklajuje projekt. Vsekakor pa potekajo tudi pogovori med Repentabrom in Sežano, o projektu pa bo govor tudi na prihajajočem bilateralnem srečanju med slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon in njenim italijanskim kolegom Antoniom Tajanijem.