Kaj čaka nabrežinski plac?

V Grudnovi rojstni hiši bo drevi ob 19.30 javno srečanje, posvečeno načrtu za obnovo vaškega placa. Občina je v poletnem času namreč zaključila razpisne postopke, oddala naročilo izbranemu ponudniku, ki bo poskrbel za izvedbo del, ter se hkrati dogovorila s prevozno družbo Trieste Trasporti oziroma z Deželo FJK za spremembe pri izvajanju storitev javnega linjskega prevoza med obnavljanjem trga.

Po trinajstih letih obljub torej kaže, da se nekaj le premika. Naj spomnimo, da je aprila 2020 devinsko-nabrežinski občinski svet odobril dokončni načrt prvega sklopa obnovitvenih del trga. Obnova naj bi se predvidoma začela novembra letos in naj bi po prvih namigih trajala 360 dni, se pravi dobro leto. Kje bodo začeli, kaj se bo dogajalo, kaj predvidevajo posamezne faze načrta bo tema nocojšnjega srečanja, saj želi občina prebivalce in lastnike krajevnih gospodarskih dejavnosti seznaniti z vsebino in obsegom načrtovanih del – s predvidenimi fazami in hkrati okvirnimi roki.

Na srečanju bodo drevi prisotni župan Igor Gabrovec, odbornik za javne naložbe Massimo Veronese, odgovorna oseba za javno naročilo (RUP) Tomaso Cacciavillani in projektant Andrea Benetti.