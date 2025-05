Kaj imajo skupnega Kras in arabske oaze

Kras je regija, ki še razvija svojo turistično strategijo oziroma ponudbo, lokalni akterji pa ne smejo in očitno tudi nočejo delati z masami. Ciljati je treba na kakovostne izkušnje. To so glavni izsledki včerajšnjega posveta Tourism matching. Celodnevni dogodek, ki se je dogajal že sedmič, sta priredila Lokalna akcijska skupina (LAS) Kras ter Območna razvojna agencija (ORA) Krasa in Brkinov. Glavni cilj je bil spodbuditi trajnostni turizem preko spoznavanja dobrih praks z drugih koncev sveta in seveda mreženja med deležniki.

Od požara do 100.000 sadik

Ariana Durnik, direktorica Zavoda Miren Kras, je v svojem predavanju predstavila zgodbo, kako je motiviranim Kraševcem uspelo iz katastrofalnih požarov izpred treh let ustvariti priložnosti. K zeleni zavezi za obnovo Krasa je pristopilo šestdeset podjetij, ki namenjajo delež svojega dobička obnovi narave. Od pustošenja julija 2022 je bilo posajenih tudi več kot 100.000 sadik, kmalu pa bo začela pohodnike semkaj vabiti krožna pot Carsus Trail, ki poteka tudi po pogorišču.

Dobra hrana in gostoljubje

Antropolog Enrico Maria Milič je Kras primerjal z oazo v arabski puščavi. Tudi tamkajšnjo družbo je zaznamoval konflikt med dvema skupinama, tam so to bili nomadi in stalni prebivalci.

Oaza Al-’Ula razvija v teh letih turistično strategijo, ki sloni na privabljanju bolj pustolovskih turistov, »odkriteljev«. Turistični paket temelji na dobri hrani, gostoljubju - glede česar se mora Kras marsikaj naučiti od Arabcev, meni Milič - ter lepi naravi.