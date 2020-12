Kaj lahko človeka nauči »šola raka«

Če si lanski božič preživel v bolniški sobi, veliki 20 kvadratnih metrov, potem tudi letošnji božič ni nič hudega. Tako je dejal pisec in bloger Aleš Čerin, ki je bil v ponedeljek gost spletnega večera v organizaciji Društva Finžgarjev dom in Društva slovenskih izobražencev. Na Opčine so ga prvič povabili pred leti, ko je predstavil projekt 1 evro na dan. Letos pa je na spletnih platformah Zoom in Facebook s poslušalci delil svojo preizkušnjo, ki se je začela avgusta lani, ko so mu diagnosticirali levkemijo.

Skozi pripovedovanje je bilo ves čas čutiti njegovo globoko vero in zaupanje v Boga. Ob sami diagnozi je takoj poklical družinske člane, ki so nemudoma začeli moliti zanj, prav tako v društvu Družina in Življenje, kjer sodeluje že vrsto let, pa še njegov domači župnik je sprožil molitveno akcijo po župniji. »Imel sem občutek, da pol Slovenije moli zame,« je dejal in dodal, da je tudi stalno prejemal klice podpore.

Zdravljenje je potekalo s štirimi cikli kemoterapije, ki so bili zelo težki, med drugim se mu je trikrat od štirih ciklov naredila sepsa in je tako bil med življenjem in smrtjo, kar pa je razlagal skoraj mimogrede, kot da mu ne bi bilo nič. Poslušalcem je pripovedoval o tem, kar ga je naučila »šola raka«.