Obnova Stadiona 1. maja pri Sv. Ivanu je te dni po zaslugi pisem uredništvu nekdanjega deželnega svetnika Stefana Ukmarja oz. odgovora predsednika ŠZ Bor Gorazda Pučnika vzbudila kajpak radovednost in marsikateri dvom v bralcih. Kaj se dogaja na Vrdelski cesti? Zakaj se gradnja pred štirimi leti napovedane večnamenske športne dvorane pri Stadionu 1. maja še ni začela? Se v loncu res kuha nekaj, kar ne odgovarja izvornemu projektu, kot namiguje nekdanji deželni svetnik in sedanji tržaški občinski svetnik Stefano Ukmar?

Da potrebujejo taka in podobna – upravičena – vprašanja odgovore, so ocenili zastopniki obeh krovnih organizacij Slovensko kulturno-gospodarske zveze (Ksenija Dobrila in Igor Kocijančič), Sveta slovenskih organizacij (Walter Bandelj in Ivo Corva), Združenja slovenskih športnih društev v Italiji (Ivan Peterlin, Peter Žerjal, Samo Kokorovec in Pavel Vidoni) in ŠZ Bor (Gorazd Pučnik), ki so v sredo zvečer dolgo sedeli za mizo in potegnili črto pod dogajanjem. Izsledke pogovorov so nam posredovali pisno v sporazumnem sporočilu za javnost, nekaj pa še dodali v telefonskem pogovoru.

Nekateri so izrazili določeno zaskrbljenost nad zavlačevanjem postopka pridobivanja dovoljenj in začetka del že v četrto leto od dodelitve prispevka. Predsednik ŠZ Bor, ki je kot lastnik objekta (z društvom Škamperle in Tržaško matico – družbeniki društva SIS ali Società impianti sportivi), nosilec projekta in prejemnik prispevka je pojasnil, da je Dežela FJK res decembra leta 2017 projektu prenove Stadiona 1. maj namenila 2,5 milijona evrov, potrdila pa jih je šele 5. maja 2020 – od tega datuma dalje torej je bil predujem za načrtovanje in predvidena gradbena dela na voljo.