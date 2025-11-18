Kaj se skriva za požari v Starem pristanišču

V preteklih dneh se je na območju opuščenih skladišč v Starem pristanišču v Trstu vnelo več požarov. Mediji so poročali, da naj bi zagorelo, ker naj bi ušel izpod nadzora ogenj v ognjiščih, s katerimi se v mrzlih dneh grejejo begunci, prebivalci opuščenih stavb. Pričevanja humanitarcev tržaškega društva Linea d’ombra in ljudi, ki so jih prizadeli požari, pa ponujajo drugačno interpretacijo dogajanja.

V sporočilu za medije so poudarili, da so bili begunci prejšnji teden priča petim požarom oziroma požigom. Med skladišči naj bi ponoči opazili sumljive osebe. Zagorelo pa je tudi v prostorih, kjer begunci niso kurili, ogenj je uničil spalne vreče, čevlje in drugo njihovo skromno imetje. »Pristojne pozivamo, da raziščejo ozadje sumljivih požarov,« so še zapisali in napovedali nočne straže za zavarovanje opuščenih skladišč ter ljudi, ki v njih prebivajo.