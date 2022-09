Velik pevski dogodek »V tej pesmi je strastno hotenje zgrabiti za vrta to prekleto življenje«, ki bi danes, 8. septembra, moral potekati na bazovski gmajni, so organizatorji prenesli v bližnji Športni center Zarja. Tu se bodo ob 20.30 s pesmijo in recitacijo spomnili stoletnice rojstva pesnika in partizana Karla Destovnika Kajuha. Koncert sodi v niz Bazovica 2022 ob 92-letnici usmrtitve štirih bazoviških junakov.