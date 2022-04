Kako bo zgledal Prosecco Fresh Hub

Novo logistično središče Prosecco Fresh Hub, ki se bo raztezalo na 155.000 kvadratnih metrih Proseške postaje, bo obsegalo nov sedež tržaške zelenjavne tržnice in hladilno skladišče za različne proizvode. Predsednik Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana Zeno D’Agostino je več kot 58 milijonov evrov težko naložbo danes predstavil na prvem dnevu vodilnega svetovnega sejma za poslovanje s svežim sadjem in zelenjavo Fruit logistica v Berlinu.

V 18.000 kvadratnih metrov velikem skladišču bodo lahko blago namestili na 20.000 paletov z nadzorovano temperaturo, ki jo bodo lahko uporabniki spreminjali glede na svoje zahteve. Objekt bo slonel na najsodobnejši tehnologiji umetne inteligence in bo v celoti avtomatiziran. Zelenjavna tržnica, ki trenutno domuje v Ul. Ottaviano Augusto na tržaškem nabrežju, se bo razprostirala na 7200 kvadratnih metrih. Potrebno energijo bo poslopjem zagotavljal sodobni fotovoltaični sistem. Območje bo neposredno povezano s tržaškim pristaniščem. Tržaška pristaniška uprava hoče spodbuditi bodisi uvoz svežega sadja in zelenjave z okrepitvijo direktnih povezav s sredozemsko Afriko in Bližnjim vzhodom kot izvoz z odprtjem novih mednarodnih možnosti za krajevna podjetja. V tržaški pristaniški upravi so prepričani, da bo novo središče zaradi prostocarinske cone postalo pravi unikum na mednarodni ravni in bo s tem pritegnilo številne investitorje.

Šlo bo obenem za obsežnejšo obnovo zgornjega dela Proseške Postaje ob železnici, kjer je trenutno več zapuščenih poslopij, ki jih nameravajo porušiti. Za rušenje in pripravo gradbišča bodo odšteli šest milijonov in pol evrov, za gradnjo novih objektov pa 42 milijonov in pol, ki jim gre dodati še devet milijonov za prevzem območja. Projekt bo v celoti trajnostno obarvan.