Kako je z vselitvijo v oba narodna domova

Fundacija Narodni dom je vse bližje lastništvu Narodnega doma pri Svetem Ivanu. Dokumenti za njen vpis v Enotni nacionalni register za tretji sektor (Runts) so namreč nared. Prav tako pripravljeni na selitev pa so, in to že dolgo, pri Narodni in študijski knjižnici ter Slovenskem raziskovalnem inštitutu. Zlasti pri slednjem izpostavljajo tudi izzive, ki jih upravljanje s tovrstnimi nepremičninami predstavlja za celotno manjšino. Fundacija Narodni dom je, kot znano, od leta 2022 že lastnica Narodnega doma v Ulici Filzi.
Pri Fundaciji Narodni dom si želijo, da bi bili vsi postopki v zvezi s prenosom lastništva svetoivanskega Narodnega doma čimprej nared. Upravni odbor bi se lahko tako v celoti posvetil vprašanju prihodnosti stavbe Narodnega doma v Ulici Filzi, je za Primorski dnevnik povedal podpredsednik fundacije Walter Coren. Fabianijeva palača je, kot znano, od leta 2022 last fundacije.
