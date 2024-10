Kako nas bo spremenila umetna inteligenca

V Trstu se danes začenja 24. festival znanstveno-fantastičnega filma Trieste Science + Fiction. Nadaljeval se bo do nedelje, 3. novembra. Prireja ga center za filmske in avdiovizualne raziskave La Cappella Underground. Na veliko platno prinaša najboljšo produkcijo fantazijskega žanra z več kot 50 svetovnimi in nacionalnimi filmskimi premierami in tremi tekmovanji.

Dolgometražce bodo predvajali v gledališču Rossetti. Dokumentarci, klasiki in kratki filmi pa bodo domovali v teatru Miela. Festival se tokrat poglablja v družbene in gospodarske spremembe, ki jih v naša življenja vnašajo sistemi umetne inteligence.

Popoln program filmov in dogodkov na sciencefestival.org.