Kako ohraniti in ščititi kraško gmajno

Miramarski morski rezervat prireja v četrtek v dvorani proseškega Doma prosekarja posvet o ohranjanju kraške gmajne.

Srečanje se bo pričelo ob 17.30 z uvodnimi pozdravi predsednikov kontovelskega jusa in zahodnokraškega rajonskega sveta Matjaža Rustje ter Pavla Vidonija in direktorja miramarskega rezervata Maurizia Spota. Prvo predavanje so organizatorji zaupali Pierpaolu Zanchetti iz deželne službe za biotsko raznovrstnost, ki bo spregovoril o naravnih traviščih v FJK in dobrih praksah upravljanja z njimi. Marco Valecic, vedno iz deželne službe za biotsko raznovrstnost, bo govoril o boju proti tujerodnim vrstam in uvajanju avtohtonih vrst na kraški gmajni.

Marco Vlaich, gozdarski svetovalec Jusa Kontovel, bo spregovoril o ustvarjanju prostora za razvoj gmajne, gozdarski inženir Davide Pasut pa bo predaval o pomenu tradicionalne živinoreje pri ohranjanju kraške narave. Posvet bosta sklenila raziskovalca miramarskega rezervata Marco Paparot in Davide Scridel, ki bosta predstavila izsledke raziskav o razvoju flore in favne na Vejni, ki sta jih izvedla v sklopu projekta ReCo.

V soboto pa vabi Miramarski morski rezervat na odkrivanje Vejne. Raziskovalci bodo ob pešpoti od svetišča proti Žlanjivi med 14. uro in 19.30 predstavljali bogastvo kraške gmajne in tamkajšnjo biotsko raznolikost.